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Prakiraan Cuaca Jawa Barat Jumat 16 Oktober 2026: Bogor dan Sukabumi Berpotensi Hujan Ringan

Jumat, 16 Oktober 2026 – 08:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jawa Barat Jumat 16 Oktober 2026: Bogor dan Sukabumi Berpotensi Hujan Ringan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan ringan atau gerimis. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jawa Barat pada Jumat (16/10/2026) diprakirakan didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi cerah berawan diperkirakan berlangsung pada pagi hari, mulai pukul 07.00 hingga 13.00 WIB.

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Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Pada periode tersebut, masyarakat di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi perlu mewaspadai potensi hujan ringan yang dapat terjadi secara lokal.

Sementara itu, pada malam hari, pukul 19.00 WIB hingga 01.00 WIB, cuaca diprakirakan kembali cerah berawan.

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Kondisi serupa diperkirakan berlanjut pada dini hari, mulai pukul 01.00 hingga 07.00 WIB.

Suhu Udara Jawa Barat Berkisar 17–35 Derajat Celsius

Prakiraan cuaca Jawa Barat Jumat, 16 Oktober 2026, didominasi cerah berawan. Kabupaten Bogor dan Sukabumi berpotensi mengalami hujan ringan pada siang dan sore
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