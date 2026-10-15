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PSEL Kayumanis Buka Peluang Kerja Sama Pengolahan Sampah dengan Depok dan Kabupaten Bogor

Kamis, 15 Oktober 2026 – 22:00 WIB
PSEL Kayumanis Buka Peluang Kerja Sama Pengolahan Sampah dengan Depok dan Kabupaten Bogor - JPNN.com Jabar
Wali Kota Bogor Dedie A Rachim saat meninjau lahan pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya II di kawasan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal. Foto: Pemkot Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, meninjau lahan pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bogor Raya II di kawasan Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Kamis (15/10/2026).

Proyek tersebut ditargetkan memasuki tahap peletakan batu pertama atau groundbreaking pada Desember 2026, jika tidak ada kendala.

Saat ini, sejumlah pekerjaan awal tengah berlangsung di lokasi, meliputi pembangunan dan pembukaan akses jalan, pembangunan tebing penahan tanah (TPT), serta pekerjaan pemotongan dan penimbunan tanah (cut and fill) dan pembersihan lahan (land clearing).

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Dedie mengatakan, secara teknis lokasi PSEL Bogor Raya II telah memenuhi sejumlah persyaratan.

Persiapan yang dilakukan mencakup proses perizinan, penetapan aset, perencanaan, pemisahan lahan, hingga pemetaan akses jalan.

Tahap berikutnya yang tengah dikerjakan adalah pembangunan akses jalan yang memadai untuk menunjang mobilitas kendaraan menuju kawasan proyek.

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Menurut Dedie, lebar jalan yang dibutuhkan berkisar 4 hingga 5,5 meter. Sementara itu, kebutuhan lahan untuk jalan secara keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar 8 meter agar kendaraan dapat melintas dari dua arah.

“Keperluan itu untuk memastikan nanti persilangan kendaraan, terutama kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke area proyek IPAL maupun proyek PSEL.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim meninjau lokasi PSEL Bogor Raya II di Kayumanis. Proyek ditargetkan groundbreaking Desember 2026.
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TAGS   PSEL Kayumanis PSEL Bogor Raya II Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik Waste to Energy Plant Proyek pengolahan sampah pemkot bogor kota bogor kabupaten bogor kota depok

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