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Hamdalah! Kisruh Bumi Wiyata Dengan Serikat Pekerja Temui Titik Terang

Kamis, 15 Oktober 2026 – 21:00 WIB
Hamdalah! Kisruh Bumi Wiyata Dengan Serikat Pekerja Temui Titik Terang - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat hadiri mediasi buruh Hotel Bumi Wiyata Depok. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok Supian Suri menyaksikan langsung Penandatanganan Perjanjian Bersama antara PT Bumiputera Wisata dengan Serikat Pekerja PT Bumiputera Wisata (Hotel Bumi Wiyata) di Ruang Bougenville.

Penandatanganan tersebut menjadi langkah dalam menjawab permasalahan ketenagakerjaan yang melibatkan pekerja Hotel Bumi Wiyata.

Supian Suri menyampaikan rasa syukur atas tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak. 

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Pasalnya, keberadaan Hotel Bumi Wiyata beserta para pekerjanya telah menjadi bagian dari perjalanan Kota Depok.

“Alhamdulillah, sekali lagi perjalanan ini kami syukuri dan tentunya diinginkan bersama. Kesepakatan ini sudah ditandatangani dan juga menjadi kebahagiaan bagi kami sebagai pemerintah,” ucapnya. 

Ia menekankan, penyelesaian permasalahan melalui kesepakatan bersama tersebut dapat memberikan kepastian bagi para pekerja sekaligus menjadi awal yang baik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan perjalanan ke depan.

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Dalam kesepakatan tersebut terdapat sejumlah hak pekerja yang akan dipenuhi.

Adapun ketentuannya telah dituangkan dalam Perjanjian Bersama yang ditandatangani dan disepakati kedua belah pihak.

PT Bumiputera Wisata dengan Serikat Pekerja PT Bumiputera Wisata (Hotel Bumi Wiyata) telah melakukan kesepakatan terkait pembayaran hak pekerja
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TAGS   pemkot depok kota depok hotel bumi wiyata pekerja Hotel Bumi Wiyata wali kota depok supian suri buruh hotel bumi wiyata PHK Hotel Bumi Wiyata

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