Gempa Beruntun Guncang Sukabumi dan Bogor, BMKG Catat Magnitudo hingga 4,1

jabar.jpnn.com, BOGOR - Gempa bumi tektonik beruntun mengguncang wilayah Sukabumi, Bogor, dan sekitarnya, Jawa Barat, pada Kamis (15/10/2026) sore.

Berdasarkan hasil analisis terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut memiliki magnitudo 3,5 dan 4,1.

Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II Tangerang, Ana Oktavia Setiowati mengatakan gempa pertama terjadi pada pukul 17.49.43 WIB dengan magnitudo 3,5.

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Episenter gempa berada pada koordinat 6,73 derajat Lintang Selatan dan 106,61 derajat Bujur Timur, tepatnya di darat, sekitar 25 kilometer di utara Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Gempa tersebut memiliki kedalaman 9 kilometer.

Sementara itu, gempa kedua tercatat dengan magnitudo 4,1. Episenternya berada pada koordinat 6,73 derajat Lintang Selatan dan 106,60 derajat Bujur Timur, atau sekitar 26 kilometer di barat daya Kota Bogor, Jawa Barat, dengan kedalaman 5 kilometer.

"Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, BMKG menyimpulkan bahwa kedua gempa tersebut merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif," kata Ana dalam keterangan resminya.

Sejumlah Wilayah Sukabumi dan Bogor Merasakan Getaran

BMKG menerima laporan bahwa guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor dengan tingkat intensitas yang berbeda.