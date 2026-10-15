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Gempa Beruntun Guncang Sukabumi dan Bogor, BMKG Catat Magnitudo hingga 4,1

Kamis, 15 Oktober 2026 – 20:00 WIB
Gempa Beruntun Guncang Sukabumi dan Bogor, BMKG Catat Magnitudo hingga 4,1 - JPNN.com Jabar
Ilustrasi gempa bumi. Ilustrator: Sultan Amanda/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BOGOR - Gempa bumi tektonik beruntun mengguncang wilayah Sukabumi, Bogor, dan sekitarnya, Jawa Barat, pada Kamis (15/10/2026) sore.

Berdasarkan hasil analisis terbaru Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), gempa tersebut memiliki magnitudo 3,5 dan 4,1.

Pelaksana Tugas Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah II Tangerang, Ana Oktavia Setiowati mengatakan gempa pertama terjadi pada pukul 17.49.43 WIB dengan magnitudo 3,5.

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Episenter gempa berada pada koordinat 6,73 derajat Lintang Selatan dan 106,61 derajat Bujur Timur, tepatnya di darat, sekitar 25 kilometer di utara Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Gempa tersebut memiliki kedalaman 9 kilometer.

Sementara itu, gempa kedua tercatat dengan magnitudo 4,1. Episenternya berada pada koordinat 6,73 derajat Lintang Selatan dan 106,60 derajat Bujur Timur, atau sekitar 26 kilometer di barat daya Kota Bogor, Jawa Barat, dengan kedalaman 5 kilometer.

"Berdasarkan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, BMKG menyimpulkan bahwa kedua gempa tersebut merupakan gempa dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif," kata Ana dalam keterangan resminya. 

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BMKG menerima laporan bahwa guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor dengan tingkat intensitas yang berbeda.

Gempa beruntun bermagnitudo 3,5 dan 4,1 mengguncang wilayah Sukabumi dan Bogor pada Kamis sore. BMKG mencatat satu gempa susulan M2,4.
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TAGS   gempa bumi gempa tektonik gempa dangkal gempa sukabumi gempa bogor gempa hari ini aktivitas sesar aktif

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