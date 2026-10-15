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Pemkot dan Pemkab Bogor Kolaborasi Tata Simpang Ciawi

Kamis, 15 Oktober 2026 – 18:00 WIB
Pemkot dan Pemkab Bogor Kolaborasi Tata Simpang Ciawi - JPNN.com Jabar
Pemkot dan Pemkab Bogor berkolaborasi menata Simpang Ciawi dengan menertibkan PKL, mengatur pemberhentian bus, dan menindak pelanggar lawan arus. Foto: Pemkot Bogor

jabar.jpnn.com, BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor memperkuat kolaborasi untuk menata kawasan Simpang Ciawi.

Penataan difokuskan pada pengembalian fungsi jalan, penertiban pedagang kaki lima (PKL), pengaturan pemberhentian bus, serta penindakan terhadap pengendara yang melawan arus.

Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutaqin, menegaskan hal tersebut saat melakukan inspeksi di kawasan Simpang Ciawi, Kamis (15/10/2026).

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Menurutnya, kawasan yang menjadi salah satu pintu masuk wilayah Bogor itu perlu ditata kembali karena kondisinya kembali semrawut setelah sebelumnya menjalani penataan besar-besaran.

“Kami kolaborasikan, hari ini treatment-nya lebih ke mengembalikan fungsinya dulu. Untuk jalan tanpa ada PKL. Kemudian median jalan yang sekiranya tidak representatif kita geser hari ini,” ujar Jenal.

Selain menertibkan PKL dan menata median jalan, pemerintah juga akan mengevaluasi pengaturan lalu lintas, termasuk aktivitas bus yang menaikkan dan menurunkan penumpang di sekitar simpang.

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Keberadaan bus yang berhenti di badan jalan dinilai berpotensi menghambat kelancaran arus kendaraan.

Jenal mengatakan, penataan Simpang Ciawi tidak dapat dilakukan oleh satu pemerintah daerah saja.

Pemkot dan Pemkab Bogor berkolaborasi menata Simpang Ciawi dengan menertibkan PKL, mengatur pemberhentian bus, dan menindak pelanggar lawan arus.
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