Industri Sulih Suara Kian Dibutuhkan di Era Digital, Kemenekraf Dorong Talenta Muda Berdaya Saing

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Industri Sulih Suara atau voice over kian membuka peluang bagi generasi muda seiring meningkatnya kebutuhan konten digital, animasi, film, hingga berbagai produk komersial.

Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) pun mendorong pengembangan talenta muda agar mampu menangkap peluang ekonomi dari sektor tersebut.

Upaya itu dilakukan melalui program Wonderful Voice of Indonesia (WVI) 2026 yang digelar Voice Institute Indonesia (VII) bekerja sama dengan Telkom University.

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Program tersebut menjadi wadah pengenalan industri sulih suara bagi mahasiswa, mulai dari pengembangan karakter vokal hingga membuka akses terhadap peluang karier di sektor ekonomi kreatif.

Menteri Ekonomi Kreatif sekaligus Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsa mengatakan pengembangan ekosistem sulih suara menjadi salah satu langkah untuk memperluas peluang kerja sekaligus meningkatkan potensi ekonomi industri kreatif di Indonesia.

"Kegiatan ini adalah ruang untuk pengembangan talenta voice over ya, sulih suara, ekosistem industri kreatif di Indonesia," kata Riefky, usai membuka Kick Off Road to Wonderfl Voice of Indonesia 2026 di Auditorium Damar Telkom University, Kabupaten Bandung, Kamis (15/10/2026).

Politikus Demokrat itu menjelaskan kegiatan tersebut juga sebagai adanya perluasan peluang profesi dubber atau sulih suara kepada industri. Menurutnya industri tersebut memiliki potensi ekonomi yang lebih besar.

"Hal ini terbukti sejak WVI (Wonderful Voice of Indonesia) dipercaya untuk merekrut talenta-talenta, melatih talenta-talenta baru. Sekarang hasilnya itu sudah lebih ke 300 perusahaan. Ya, digunakan voice-nya itu untuk berbagai macam produk dan juga perusahaan," ujarnya.