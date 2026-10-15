Bakar Sampah Sembarangan Bisa Kena Sanksi, Berikut Aturan Lengkapnya

jabar.jpnn.com, KOTA DEPOK - Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus memperkuat upaya pengawasan dan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Salah satunya dengan memberikan larangan kepada masyarakat untuk tidak membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sampah.

Pada Pasal 44, salah satu larangan yang diatur adalah membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok Reni Siti Nuraeni mengatakan ketentuan tersebut perlu dipahami masyarakat agar pengelolaan sampah dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

Masyarakat perlu membiasakan diri mengelola sampah, dengan cara yang tepat dan tidak menjadikan pembakaran sebagai solusi untuk mengurangi timbunan sampah.

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“Masyarakat perlu memahami aturan dalam pengelolaan sampah, membakar sampah bukan menjadi solusi dalam mengurangi timbunan sampah. Karena hal ini akan berdampak pada kesehatan dan pencemaran lingkungan,” ucapnya.

Reni menyebut, dalam peraturan tersebut juga mengatur sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan, termasuk membakar sampah.