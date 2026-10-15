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Daftar Harga Emas 15 Oktober 2026, Mulai 0,5 Gram hingga 1 Kilogram

Kamis, 15 Oktober 2026 – 15:00 WIB
Daftar Harga Emas 15 Oktober 2026, Mulai 0,5 Gram hingga 1 Kilogram - JPNN.com Jabar
Harga emas hari ini, 15 Oktober 2026, mulai Rp1,33 juta untuk 0,5 gram. Simak daftar harga emas batangan, Gift Series, Batik, dan perak. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Kamis, 15 Oktober 2026, tercatat sebesar Rp2.561.000 per gram untuk harga dasar.

Sementara itu, harga setelah penambahan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen mencapai Rp2.567.403 per gram.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui setiap hari pukul 08.30 WIB, harga emas bervariasi sesuai dengan berat dan jenis produk.

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Konsumen dapat memilih emas batangan reguler, seri hadiah (Gift Series), emas batangan Batik Seri III, hingga produk seri khusus.

Selain emas, daftar harga tersebut juga mencakup produk perak murni, Perak Heritage, dan Koin Perak Gunung Bromo dengan harga yang telah memperhitungkan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Informasi harga ini dapat menjadi acuan awal bagi masyarakat yang ingin memantau harga logam mulia sebelum melakukan transaksi.

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Namun, harga jual aktual dapat berbeda sesuai dengan produk, ketentuan pajak, dan kebijakan penjual.

Berikut daftar harga emas batangan berdasarkan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram, seperti dilansir dari laman logammulia.com

Harga emas hari ini, 15 Oktober 2026, mulai Rp1,33 juta untuk 0,5 gram. Simak daftar harga emas batangan, Gift Series, Batik, dan perak.
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