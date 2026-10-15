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Jalan ke GBLA Sering Macet Saat Persib Main, Dedi Mulyadi Minta Jasa Marga Buka Akses Tol KM 149

Kamis, 15 Oktober 2026 – 13:15 WIB
Jalan ke GBLA Sering Macet Saat Persib Main, Dedi Mulyadi Minta Jasa Marga Buka Akses Tol KM 149 - JPNN.com Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) bakal memanggil PT Jasa Marga untuk membahas pembukaan kembali akses gerbang tol yang bisa memangkas kemacetan menuju Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, setiap kali Persib Bandung bertanding.

Desakan pembenahan akses salah satunya disampaikan Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan.

Ia menyoroti terbatasnya jalur yang dapat digunakan penonton, khususnya mereka yang datang dari arah timur.

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"Akses menuju stadion saat ini hanya ada di KM 149. Yang mana hanya satu arah dari Barat ke Gedebage. Tapi dari arah Cileunyi belum ada, dari arah sini juga belum ada," kata Adhitia dalam keterangannya, Kamis (15/10/2026).

Menurut dia, ada jalur lain yang bisa digunakan yakni akses tol KM 151.

Namun jalur itu tidak langsung terhubung ke kawasan Stadion GBLA. Karena itu ia mengharapkan bisa dibangunan akses tol di KM 147 yang bisa langsung menuju GBLA.

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"Harapannya itu sebetulnya kalau memang yang mau dibuka aja 147. Itu sudah ada yang di bawah 149. Nah itu sebetulnya bisa dibuka dan langsung masuknya ke arah GBLA," ujar dia.

Hanya saja, diperlukan pembangunan akses tol di KM 147. Lokasi itu disebut pernah dibuka sekitar dua tahun lalu, tetapi kemudian ditutup kembali.

Pemprov Jabar bakal memanggil Jasa Marga untuk membahas pembukaan akses tol dan mengatasi kemacetan menuju Stadion GBLA saat Persib bertanding.
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TAGS   pemprov jabar stadion gbla summarecon bandung laga persib macet gedebage akses tol km 147 km 147 gedebage

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