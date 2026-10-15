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Raih Pertumbuhan Keuntungan 60 Persen, Pestigo Siapkan Strategi Bisnis 2027

Kamis, 15 Oktober 2026 – 11:00 WIB
Raih Pertumbuhan Keuntungan 60 Persen, Pestigo Siapkan Strategi Bisnis 2027 - JPNN.com Jabar
Pestigo mengklaim pertumbuhan keuntungan 60 persen dan mencapai target 2026 lebih awal. Foto: Source for jpnn

jabar.jpnn.com, BOGOR - PT Asa Panca Cipta Optima (Pestigo), salah satu anak perusahaan APCO GROUP, mengklaim telah mencapai target keuntungan tahun 2026 lebih awal, yakni pada Oktober 2026.

Perusahaan yang bergerak di bidang pengendalian hama tersebut menyebut pencapaian itu disertai peningkatan keuntungan sebesar 60 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Pencapaian tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam National Meeting Pestigo yang digelar di Hotel The Alana Convention Solo, Kota Solo, pada 13–15 Oktober 2026.

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Pertemuan tahunan itu dihadiri jajaran manajemen dan para manajer cabang Pestigo dari berbagai wilayah di Indonesia.

Mengusung tema Winning through Customer Intimacy, pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi kinerja perusahaan sepanjang 2026 sekaligus penyusunan strategi dan target bisnis untuk 2027.

General Manager Pestigo, Sulkifly Baro, mengatakan bahwa pencapaian keuntungan tahun ini menjadi momentum bagi perusahaan untuk memperkuat strategi bisnis, terutama melalui pendekatan customer intimacy atau kedekatan dengan pelanggan.

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Menurut Sulkifly, strategi tersebut akan menjadi salah satu pilar utama pengembangan bisnis Pestigo ke depan.

Perusahaan juga tengah mempersiapkan peringatan ulang tahun keempat yang jatuh pada 2 November 2026.

Pestigo mengklaim pertumbuhan keuntungan 60 persen dan mencapai target 2026 lebih awal. Simak strategi customer intimacy dan rencana bisnis 2027.
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TAGS   Pestigo Asa Panca Cipta Optima Industri pengendalian hama Strategi pelayanan pelanggan APCO GROUP

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