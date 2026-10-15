Peringati World Rabies Day 2026, DKP3 Depok Vaksinasi Ratusan Hewan Peliharaan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Depok bersama Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Jawa Barat VII berhasil memvaksinasi 272 hewan melalui layanan vaksinasi rabies gratis di Gedung D’Micc, Depok.

Kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan World Rabies Day (WRD) 2026 tersebut mendapat sambutan dari masyarakat.

Tercatat, sebanyak 472 hewan didaftarkan oleh pemiliknya untuk mengikuti layanan vaksinasi.

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Dari jumlah tersebut, sebanyak 272 hewan berhasil divaksinasi, terdiri dari 218 kucing, 53 anjing dan satu ekor monyet.

Sementara itu, 30 hewan harus ditunda vaksinasinya karena mengalami demam, sedang bunting, atau belum cukup umur untuk menerima vaksin.

Kepala DKP3 Kota Depok Dadan Rustandi mengatakan kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencegah penularan rabies, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan.

“Rabies merupakan penyakit zoonosis yang berbahaya dan hampir selalu berakibat fatal apabila gejala klinis sudah muncul,” ucapnya.

“Namun, penyakit ini dapat dicegah melalui vaksinasi. Karena itu, kami terus mendorong masyarakat untuk memastikan hewan peliharaannya mendapatkan vaksinasi secara rutin,” sambungnya.