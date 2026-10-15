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Prakiraan Cuaca Jabodetabek 15 Oktober 2026: Bogor dan Tangerang Berpotensi Diguyur Hujan

Kamis, 15 Oktober 2026 – 09:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek 15 Oktober 2026: Bogor dan Tangerang Berpotensi Diguyur Hujan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Kamis, 15 Oktober 2026, diprakirakan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi terjadi pada siang hingga sore hari di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang serta Kota dan Kabupaten Bogor.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Kamis, 15 Oktober 2026, pukul 07.00 WIB, hingga Jumat, 16 Oktober 2026, pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal.

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Memasuki siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan berawan hingga berawan tebal. Pada periode tersebut, hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor.

Sementara itu, pada Kamis malam, mulai pukul 19.00 WIB hingga Jumat dini hari pukul 01.00 WIB, kondisi cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Pada Jumat, 16 Oktober 2026, pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

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Suhu udara di wilayah Jabodetabek diprakirakan bervariasi berdasarkan wilayah.

Prakiraan cuaca Jabodetabek 15 Oktober 2026: Bogor dan Tangerang berpotensi hujan ringan. Simak suhu, kelembapan, dan kondisi cuaca hari ini.
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