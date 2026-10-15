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BMKG Prakirakan Hujan di Sejumlah Wilayah Jawa Barat Hari Ini, Warga Bogor dan Sukabumi Diminta Waspada

Kamis, 15 Oktober 2026 – 08:00 WIB
BMKG Prakirakan Hujan di Sejumlah Wilayah Jawa Barat Hari Ini, Warga Bogor dan Sukabumi Diminta Waspada - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan. Foto: Ricardo/JPNN

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan pada Kamis, 15 Oktober 2026, terutama saat siang hingga sore hari.

Masyarakat di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi juga diminta mewaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir pada skala lokal dengan durasi relatif singkat.

Berdasarkan prakiraan cuaca wilayah Jawa Barat untuk Kamis (15/10/2026), kondisi cuaca pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, diprakirakan cerah berawan.

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Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Hujan ringan yang bersifat lokal berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

Potensi hujan lokal juga diprakirakan terjadi pada malam hari, pukul 19.00 WIB hingga pukul 01.00 WIB, di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi serta Kabupaten dan Kota Bogor. Secara umum, kondisi cuaca pada periode tersebut diprakirakan berawan.

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Sementara itu, pada dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB, cuaca di wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Suhu Udara Jawa Barat Mencapai 35 Derajat Celsius

Prakiraan cuaca Jawa Barat 15 Oktober 2026: hujan lokal berpotensi terjadi di Bogor, Sukabumi, Cianjur, dan Bandung. Waspadai petir.
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