Pemkot Bogor Tertibkan Kabel Semrawut, 9 Kilometer Sudah Dipindahkan ke Bawah Tanah

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melanjutkan penataan kabel udara sebagai bagian dari program beautifikasi atau penataan estetika kota.

Hingga Oktober 2026, penataan kabel di sejumlah ruas jalan telah mencapai sekitar 9 kilometer dari target 20 kilometer sepanjang tahun ini.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim memimpin pemotongan kabel udara serat optik di Jalan RE Martadinata, Kota Bogor, Rabu (14/10/2026).

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Kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menertibkan kabel yang semrawut melalui pemindahan jaringan telekomunikasi dari udara ke bawah tanah.

Sebelum pemotongan dilakukan, proses migrasi infrastruktur jaringan telekomunikasi ke saluran bawah tanah telah dilaksanakan melalui sistem saluran atau ducting system. Infrastruktur tersebut dikenal sebagai Infrastruktur Pasif Telekomunikasi (IPT).

Langkah ini dilakukan untuk mengurangi keberadaan kabel udara yang mengganggu kerapian lingkungan sekaligus mendukung penataan wajah Kota Bogor.

Penataan Kabel Udara Ditargetkan Sepanjang 20 Kilometer

Pemkot Bogor bersama Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menargetkan penataan kabel udara di delapan ruas jalan dengan total panjang mencapai 20 kilometer pada 2026.