Truk Pengangkut Tiner Terbakar di Tol Cijago Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah truk pengangkut tiner terbakar di Jalan Tol Cijago, Kota Depok, pada Rabu (14/10).

Petugas Damkar Depok yang mendapat informasi, langsung menuju lokasi kejadian untuk menjinakan api.

Danru Damkar UPT Pos Wali, Anis Ramdani mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan laporan dari Jasa Marga bahwa ada truk terbakar.

“Laporan awal dari Jada Marga, bahwa ada truk pengangkut tiner yang terbakar,” ucapnya.

Pihaknya menerjunkan 15 personel untuk memadamkan api tersebut.

“Untuk dari Damkar 15 personel dan 6 unit pompa dan satu unit komando,” terangnya.

Anis menuturkan, proses pemadaman berlanjung sekitar satu setengah jam.

Kebakaran tersebut diduga adanya korsleting listrik pada bagian aki mobil, dan terjadi saat mobil tengah berjalan.