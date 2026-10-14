11 Tahun Merawat Rasa Rumahan, Warung Imah Babaturan Berjuang Menjaga Margin

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Bertahan selama 11 tahun di industri kuliner bukan perkara mudah.

Bagi Warung Imah Babaturan di Kota Bandung, perjalanan panjang itu bukan hanya soal menjaga cita rasa masakan rumahan, tetapi juga menghadapi kenaikan harga bahan baku, persaingan bisnis, hingga daya beli masyarakat yang kian menantang.

Warung yang dibangun pasangan suami istri Mohammad Nurul Hudha dan Anggia Bonyta ini menawarkan aneka masakan rumahan yang dimasak oleh asisten rumah tangga (ART) keluarga mereka.

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Konsep sederhana tersebut menjadi ciri khas yang dipertahankan selama lebih dari satu dekade.

Namun, di balik bisnis yang tetap berjalan, ada tantangan yang semakin terasa. Salah satunya adalah menjaga harga jual agar tetap terjangkau tanpa mengorbankan keberlangsungan usaha.

Mohammad Nurul Hudha atau akrab dipanggil Uyul itu mengakui, kenaikan harga bahan baku membuat margin keuntungan semakin tergerus. Bahkan, untuk sejumlah menu, harga jual yang dipatok belum tentu mampu menutup biaya produksi ketika harga bahan baku melonjak.

Dia mencontohkan menu sop ayam. Ketika harga ayam mencapai Rp48 ribu, satu porsi sop ayam yang dijual WIB jusru membuatnya merugi sekitar Rp1.250.

"Jadi, secara bisnis memang margin kita semakin hari semakin kepangkas. Enggak mungkin kita bilang ini baik-baik saja," kata Uyul dalam kegiatan 'Sarapan Bareng Babaturan Vol.6' di Kedai Imah Babaturan, Jalan Taman Sari, Rabu (14/10).