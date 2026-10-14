Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini, 14 Oktober 2026, Lengkap Semua Ukuran

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Rabu, 14 Oktober 2026, tercatat sebesar Rp2.574.000 untuk ukuran 1 gram sebelum pajak.

Setelah ditambahkan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harganya menjadi Rp2.580.435.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui setiap hari pukul 08.30 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram.

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Selain emas batangan reguler, tersedia pula produk emas seri khusus dan sejumlah produk perak.

Harga yang tercantum dalam daftar tersebut dibedakan menjadi harga dasar dan harga setelah pajak.

Sementara itu, produk perak menggunakan perhitungan harga yang sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen.

Berikut daftar harga emas batangan per Rabu, 14 Oktober 2026, berdasarkan data yang tersedia dari laman logammulia.com.

- 0,5 gram: Rp1.337.000; setelah PPh 0,25 persen menjadi Rp1.340.343.