Pusat Pemerintahan Kota Bogor di Katulampa Disiapkan untuk Pelayanan 21 Perangkat Daerah

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim meninjau langsung progres pembersihan lahan (land clearing) untuk pembangunan kantor pemerintahan terpadu di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor.

Kawasan seluas enam hektare tersebut direncanakan menjadi pusat pemerintahan Kota Bogor pada masa mendatang.

Setelah proses pembersihan lahan selesai, kawasan itu akan dikembangkan dengan berbagai sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan publik sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar.

Dedie mengatakan, kawasan pemerintahan terpadu tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi perkantoran, tetapi juga akan dilengkapi fasilitas yang dapat dimanfaatkan masyarakat.

“Jadi, nanti di sini kami akan bangun masjid, kemudian lapangan, sarana olahraga untuk Bogor Timur, termasuk juga nanti akan ada satu kantor DPMPTSP,” ujar Dedie Rachim.

Pusat Layanan bagi 21 Perangkat Daerah

Kantor pemerintahan terpadu di Katulampa direncanakan menjadi pusat layanan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan dari 21 perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

Menurut Dedie, pembangunan kawasan tersebut menjadi salah satu upaya untuk mengatasi kondisi perkantoran perangkat daerah yang saat ini masih tersebar di berbagai lokasi.