Perselisihan Warga Jatijajar Berakhir Damai, Pagar Tembok Dibongkar

jabar.jpnn.com, DEPOK - Perselisihan antara warga RT 07 RW 01 dan penghuni Perumahan Zenit Parc Cimanggis yang dipicu persoalan asap pembakaran sampah yang berujung pada pemblokiran akses masuk perumahan kini berakhir damai.

“Alhamdulillah semuanya sudah diselesaikan,” ujar Camat Tapos Jarkasih.

Perselisihan yang berawal dari kesalahpahaman dan unggahan di media sosial itu sempat memanas, hingga akses jalan menuju perumahan dibatasi menggunakan pembatas hebel oleh pemilik tanah.

Situasi bahkan sempat membuat penghuni perumahan dipindahkan sementara ke musala demi menjaga keamanan.

Untuk meredakan situasi, pengurus RT/RW dan tokoh masyarakat sempat menggelar mediasi.

Namun, karena persoalan belum sepenuhnya selesai dan kembali mencuat, mediasi lanjutan dilakukan di tingkat kelurahan dengan melibatkan Jarkasih selaku Camat Tapos, Raden Herdandy selaku Lurah Jatijajar, Kapolsek Cimanggis Danramil 06/Cimanggis, serta kedua pihak yang berselisih.

“Awalnya masalahnya enggak begitu besar, cuma ada miskomunikasi, tetapi karena tidak cepat diselesaikan sehingga ada tensinya,” jelasnya.

Melalui mediasi lanjutan tersebut, kedua pihak akhirnya menyadari kesalahpahaman yang terjadi dan sepakat berdamai.