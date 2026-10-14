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BMKG Prakirakan Cuaca Jabodetabek 14 Oktober 2026, Bogor Berpotensi Hujan Ringan

Rabu, 14 Oktober 2026 – 09:00 WIB
BMKG Prakirakan Cuaca Jabodetabek 14 Oktober 2026, Bogor Berpotensi Hujan Ringan - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan rintik-rintik atau gerimis. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Rabu (14/10/2026) secara umum diprakirakan cerah hingga berawan.

Meski demikian, sebagian wilayah Kabupaten Bogor berpotensi mengalami hujan ringan pada siang hingga malam hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Rabu, 14 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB hingga Kamis, 15 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB, potensi hujan ringan di Kabupaten Bogor diperkirakan terjadi secara terbatas, baik pada siang hingga sore maupun malam hari.

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Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk tetap memperhatikan perkembangan cuaca dan menyesuaikan kegiatan dengan kondisi di wilayah masing-masing.

Prakiraan Cuaca Jabodetabek Rabu, 14 Oktober 2026

Pada Rabu pagi, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di wilayah Jabodetabek secara umum diprakirakan cerah hingga berawan.

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Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, kondisi cuaca diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Namun, sebagian wilayah Kabupaten Bogor berpotensi mengalami hujan ringan.

Prakiraan cuaca Jabodetabek 14 Oktober 2026: wilayah Bogor berpotensi hujan ringan siang hingga malam. Simak suhu, kelembapan, dan kondisi angin.
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