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BMKG Prediksi Hujan di Sejumlah Wilayah Jawa Barat Hari Ini, Bogor dan Sukabumi Waspada Petir

Rabu, 14 Oktober 2026 – 08:00 WIB
BMKG Prediksi Hujan di Sejumlah Wilayah Jawa Barat Hari Ini, Bogor dan Sukabumi Waspada Petir - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai petir. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi mengalami hujan ringan hingga sedang pada Rabu (14/10/2026), terutama pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan prakiraan cuaca yang disampaikan BMKG, hujan berpotensi terjadi secara lokal di Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut.

Masyarakat di sejumlah wilayah tersebut diimbau untuk memperhatikan perkembangan cuaca, khususnya menjelang sore hingga malam hari.

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Potensi hujan yang disertai kilat atau petir menjadi perhatian, terutama di sebagian wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi.

Prakiraan Cuaca Jawa Barat dari Pagi hingga Dini Hari

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di wilayah Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

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Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Garut.

Sementara itu, pada malam hari, pukul 19.00–01.00 WIB, cuaca diprakirakan cerah berawan hingga berawan. Kondisi serupa diprakirakan berlangsung pada dini hari, pukul 01.00–07.00 WIB.

Prakiraan cuaca Jawa Barat 14 Oktober 2026: hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di lima kabupaten. Bogor dan Sukabumi waspada petir.
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