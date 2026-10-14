Bukan Sekadar Edukasi, inDrive Libatkan Mahasiswa Jadi Duta Keselamatan Berkendara

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Edukasi keselamatan berkendara di kalangan generasi muda menjadi perhatian inDrive.

Perusahaan platform mobilitas tersebut mulai memperluas sasaran program edukasinya dari pelajar SMA/SMK ke mahasiswa melalui program Drive Your Future Phase 2.

Program itu telah menyambangi empat perguruan tinggi di Jawa Barat, yakni Telkom University, Universitas Padjadjaran, Universitas Garut, dan STT Wastukancana Purwakarta.

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Perluasan sasaran tersebut dilakukan untuk menjangkau kalangan muda yang mulai memiliki mobilitas lebih tinggi seiring memasuki dunia perkuliahan.

Melalui kegiatan ini, mahasiswa mendapat edukasi mengenai keselamatan berkendara, pentingnya tanggung jawab di jalan, serta kebiasaan bermobilitas yang lebih aman.

Country Manager inDrive Indonesia Rio Aristo mengatakan, respons mahasiswa selama program berlangsung menjadi dorongan bagi perusahaan untuk memperluas jangkauan edukasi keselamatan berkendara.

Menurut dia, keterlibatan mahasiswa tidak cukup hanya melalui penyampaian materi. Mereka juga diharapkan bisa ikut menyebarkan kesadaran berkendara yang aman di lingkungan kampus dan komunitasnya.

“Mahasiswa tidak hanya terbuka terhadap edukasi mengenai keselamatan berkendara, tetapi juga memiliki keinginan untuk mengambil peran dan membawa pesan tersebut ke lingkungan mereka,” kata Rio dalam keterangan tertulisnya kepada JPNN.com, dikutip Rabu (14/10/2026).