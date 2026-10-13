Pemotor yang Tewas Lantaran Masuk Tol Cijago dan Lawan Arah Diduga Mabuk

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor dan taksi terjadi di Tol Cijago KM 47.

Pengendara sepeda motor berinisial AO (25) meninggal dunia di lokasi kejadian setelah melaju melawan arah di dalam jalan tol.

Sementara itu, teman yang diboncengnya mengalami luka serius.

Kanit Laka Satlantas Polres Metro Depok Iptu Pujiono mengatakan, pengendara sepeda motor tersebut diduga berada dalam pengaruh alkohol saat memasuki jalan tol dan melaju melawan arah.

“Dalam pengaruh alkohol infonya,” ujar Pujiono.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepolisian, kecelakaan bermula ketika sebuah taksi melaju dari arah timur menuju barat di Tol Cijago KM 47.

Pada saat bersamaan, sepeda motor yang dikendarai AO melaju melawan arah di dalam jalan tol.

Sopir taksi kemudian berusaha menghindari sepeda motor tersebut dengan mengarahkan kendaraannya ke kiri sebelum berpindah ke lajur dua.