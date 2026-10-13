Kasus Perundungan di Asrama, 4 Mahasiswa Telkom University Disanksi Berat

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Jumlah mahasiswa Telkom University yang dijatuhi sanksi terkait kasus perundungan bertambah menjadi empat orang.

Sebelumnya, kampus lebih dulu mensanksi dua orang pelaku, sampai kemudian dilakukan pendalaman.

Pengenaan sanksi terhadap empat mahasiswa itu merujuk pada Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi.

Kemudian, Peraturan Universitas Nomor PU.009/KMH03/KKA-BKM/2026 tentang Pedoman Kode Etik Mahasiswa Universitas Telkom, serta Peraturan Internal PPKPT Nomor KWR3.004/KMH01/KKA/2026.

"Sanksi yang ditetapkan terhadap keempat pelaku berdasarkan peran, tingkat keterlibatan, dan bentuk pelanggaran masing-masing," kata Rektor Telkom University, Suyanto, dalam keterangannya, pada Selasa (13/10/2026).

Meski tak menyebut identitasnya secara rinci, Suyanto menyebut seorang mahasiswa yang merupakan pelaku perundungan dikenakan sanksi berupa drop out atau dikeluarkan dari kampus.

"Mahasiswa ini di DO berdasarkan temuan tindakan perundungan berulang dan tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan fisik dan psikis korban serta lingkungan sekitar," ucap dia.

Lalu, kata Suyanto, seorang mahasiswa yang merekam dan mengunggah video perundungan ke media sosial dikenakan sanksi sedang berupa skorsing selama dua semester dan pembinaan karakter.