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The Jungle Waterpark Bogor Hadirkan Beragam Promo Menarik Sepanjang Oktober 2026, Cek Info Lengkapnya di Sini!

Selasa, 13 Oktober 2026 – 16:00 WIB
The Jungle Waterpark Bogor Hadirkan Beragam Promo Menarik Sepanjang Oktober 2026, Cek Info Lengkapnya di Sini! - JPNN.com Jabar
Potret anak kecil saat bermain air di salah satu wahana yang ada di The Jungle Waterpark Bogor. Foto: Yogi Faisal

jabar.jpnn.com, BOGOR - The Jungle Waterpark Bogor menghadirkan beragam promo menarik sepanjang Oktober 2026.

Penawaran tersebut meliputi promo khusus pengunjung yang berulang tahun pada Oktober, Promo KTP bagi warga Jabodetabek, hingga paket hemat untuk menikmati berbagai wahana bersama keluarga dan teman.

General Manager The Jungle Waterpark Bogor, Zakky Afifi, mengatakan beragam promo tersebut dihadirkan untuk memberikan lebih banyak pilihan bagi masyarakat yang ingin berlibur sekaligus merayakan momen spesial.

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“Bagi pengunjung yang berulang tahun di bulan Oktober, kami memberikan kesempatan untuk menikmati keseruan di The Jungle secara gratis dengan membawa minimal satu orang pendamping dan menunjukkan fotokopi identitas sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Zakky.

Selain promo ulang tahun, sejumlah penawaran lain juga tersedia dengan harga yang bervariasi. Berikut daftar promo The Jungle Waterpark Bogor selama Oktober 2026.

Daftar Promo The Jungle Bogor Oktober 2026

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1. Promo ulang tahun

Pengunjung yang berulang tahun selama Oktober berkesempatan menikmati tiket masuk gratis dengan membawa minimal satu orang pendamping dan menunjukkan fotokopi identitas sesuai ketentuan yang berlaku.

Promo The Jungle Bogor Oktober 2026 menawarkan tiket ulang tahun gratis, tiket mulai Rp50 ribu, Promo KTP, Jurasik, dan paket hemat keluarga.
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