Gegara Teguran Bakar Sampah, Perselisihan Warga di Jatijajar Depok Berujung Pemagaran Jalan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Perselisihan antarwarga di RT 07/RW 01, Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, menjadi sorotan setelah viral di media sosial.

Konflik tersebut diduga bermula dari teguran terhadap seorang warga yang membakar sampah di dekat klaster Zenitparc Cimanggis.

Perselisihan itu kemudian berkembang hingga memicu ketegangan antara warga di luar klaster dan penghuni perumahan.

Salah satu dampaknya adalah pembangunan tembok di depan akses masuk klaster oleh pihak yang mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan miliknya.

Akibat pemagaran tersebut, akses masuk klaster tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.

Kondisi ini mengganggu mobilitas penghuni perumahan yang hendak keluar maupun masuk kawasan.

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Ketua RT setempat, Warjiono, mengatakan bahwa pengurus lingkungan bersama unsur TNI dan Polri telah melakukan mediasi untuk meredakan perselisihan kedua belah pihak.

“Yang bakar sampah itu yang sebelah perumahan. Sudah dimediasi juga,” ujar Warjiono.