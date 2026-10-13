Masuk Tol Cijago dan Lawan Arah, Pengendara Motor Sports Tewas Seusai Tabrak Taksi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor sport berwarna putih dan sebuah taksi terjadi di ruas Tol Cinere–Jagorawi (Cijago), Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Selasa (13/10).

Insiden tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan satu orang lainnya mengalami luka parah.

Berdasarkan informasi awal, sepeda motor yang ditumpangi dua orang itu diduga memasuki jalan tol dan melaju melawan arah sebelum bertabrakan dengan taksi.

Akibat benturan tersebut, bagian depan taksi mengalami kerusakan cukup parah. Sementara itu, kondisi kedua penumpang sepeda motor menjadi korban dalam kecelakaan tersebut.

Pengemudi taksi bernama Felix mengatakan, saat kejadian, dirinya sedang mengantarkan penumpang menuju Bandara Soekarno-Hatta.

Ketika melintas di ruas tol tersebut, ia melihat cahaya lampu sepeda motor dari kejauhan. Motor itu disebut melaju cukup kencang hingga akhirnya terjadi tabrakan.

Baca Juga: Kementerian ESDM Bakal Pasang Jaringan Gas untuk 156 Ribu Rumah Tangga di Depok

“Kondisinya masih gelap, saya lihat ada lampu motor menyorot ke arah saya. Kondisinya kencang,” ujar Felix.

Felix mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan sepeda motor tersebut berada di jalan tol.