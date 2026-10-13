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Trotoar Kiaracondong Bandung Bersih dari PKL, Farhan: Pendekatannya Alot

Selasa, 13 Oktober 2026 – 14:00 WIB
Trotoar Kiaracondong Bandung Bersih dari PKL, Farhan: Pendekatannya Alot - JPNN.com Jabar
Pedagang membongkar lapak secara mandiri menjelang penertiban trotoar di Jalan Kiaracondong, Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung secara bertahap membersihkan lapak pedagang kaki lima (PKL) yang menjamur di berbagai sudut kota.

Para PKL ini mendirikan lapak dagangannya di atas trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki. Di sisi lain, bangunan mereka juga membuat drainase rusak sehingga banjir pun sering terjadi di tempat PKL.

Teranyar, lapak PKL yang dibersihkan berada di kawasan Pasar Kiaracondong, tepatnya di bawah jalan layang.

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Puluhan tempat berjualan yang berada di atas fasilitas pejalan kaki dibongkar bersama aparat dan pedagang.

Pantauan terkini, dari mulai rel kereta hingga Polsek Kiaracondong, sudah tidak ada lagi PKL mejeng di atas trotoar.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penataan tersebut bukan berarti melarang pedagang mencari nafkah. Pemerintah ingin mengembalikan fungsi trotoar dan drainase, sekaligus mencari kesepakatan agar aktivitas perdagangan tetap berjalan tanpa mengganggu mobilitas warga.

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Farhan mengatakan, pembenahan kawasan Pasar Kiaracondong dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pedagang, warga, serta aparat kewilayahan. Proses pendekatan sudah dimulai sejak Oktober 2025 dan membutuhkan tiga kali pertemuan hingga mencapai kesepakatan bersama.

Menurutnya, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membersihkan trotoar dan drainase. Saluran air di kawasan tersebut tertutup tumpukan sedimen dan sampah sehingga berpotensi menghambat aliran air ketika hujan turun.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan butuh waktu setahun untuk bisa bersepakat dengan pedagang untuk ditertibkan.
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TAGS   wali kota bandung muhammad farhan pkl kiaracondong penertiban pkl kiaracondong trotoar kiaracondong penataan kawasan kiaracondong

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