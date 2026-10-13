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Janji Irjen Hengki Seusai Dilantik Jadi Kapolda Jabar

Selasa, 13 Oktober 2026 – 13:45 WIB
Janji Irjen Hengki Seusai Dilantik Jadi Kapolda Jabar - JPNN.com Jabar
Irjen Hengki menerima tongkat komando kepemimpinan dari Irjen Pipit Rismanto sebagai Kapolda Jabar, dalam upacara farewell & welcome parade di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (13/10/2026). Foto: doc. Humas Polda Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Irjen Hengki resmi menjabat Kapolda Jawa Barat (Jabar) menggantikan Irjen Pipit Rismanto.

Setelah menerima tongkat komando, Hengki menegaskan komitmennya melanjutkan program yang sudah berjalan, sekaligus membenahi sejumlah pekerjaan rumah (PR) di lingkungan Polda Jabar.

Pergantian kepemimpinan tersebut ditandai dengan upacara penyerahan Pataka Polda Jabar Ganda Wibawa Sakti di Mapolda Jabar, Selasa (13/10/2026).

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"Upacara tradisi penyerahan Pataka ini menandai beralihnya tanggung jawab kepemimpinan Polda Jawa Barat dari Inspektur Jenderal Polisi Dr. Pipit Rismanto kepada saya," kata Hengki dalam sambutannya, Selasa (13/10).

Hengki menambahkan, jabatan Kapolda Jabar bukan lah sekadar posisi, melainkan amanah besar yang berkaitan dengan kehormatan institusi dan pengabdian untuk menjaga keamanan masyarakat Jabar.

"Dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, saya menerima amanah ini," tegasnya.

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Jenderal bintang dua itu berkomitmen meneruskan program-program pendahulunya yang telah memberikan manfaat.

Di sisi lain, dia juga menegaskan perlunya pembenahan terhadap berbagai hal yang memerlukan perbaikan.

Irjen Hengki menyampaikan pesan kepada anggotanya pasca dilantik sebagai Kapolda Jabar menggantikan Irjen Pipit Rismanto.
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TAGS   polda jabar kapolda jabar penegakan hukum irjen hengki pelantikan kapolda jabar sertijab kapolda jabar

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