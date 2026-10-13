Epson Anniversary Tawarkan Hadiah E-Wallet Rp150 Ribu dan Cashback Rp300 Ribu

jabar.jpnn.com, BOGOR - Epson Indonesia menghadirkan program promosi Epson Anniversary bagi konsumen yang ingin membeli proyektor untuk mendukung berbagai aktivitas, mulai dari pekerjaan dan pembelajaran hingga hiburan bersama keluarga.

Melalui program tersebut, konsumen berkesempatan memperoleh hadiah uang elektronik atau e-wallet hingga Rp150.000 atau potongan harga berupa cashback hingga Rp300.000 untuk pembelian sejumlah model proyektor Epson EB Series yang memenuhi ketentuan promosi.

Program ini mencakup beberapa model, yakni EB-E600, EB-X600, EB-E12, EB-X52, EB-W55, EB-W53, dan EB-FH54.

Besaran manfaat yang diterima bergantung pada model proyektor yang dibeli serta ketentuan program yang berlaku.

Head of Product Manager Visual Instrument Epson Indonesia, Hesti Astina, mengatakan kebutuhan terhadap proyektor kini semakin beragam.

Perangkat tersebut tidak hanya digunakan untuk presentasi di kantor atau kegiatan belajar mengajar, tetapi juga untuk mendukung berbagai aktivitas di rumah dan lingkungan masyarakat.

“Projector saat ini bukan lagi sekadar perangkat untuk presentasi. Seiring dengan perkembangan gaya bekerja, belajar, dan menikmati hiburan, kebutuhan terhadap projector pun semakin beragam. Melalui lini projector Epson, kami ingin menghadirkan pilihan solusi Projector Serba Bisa yang fleksibel untuk mendukung berbagai aktivitas sehari-hari,” ujar Hesti.

Menurutnya, proyektor dapat dimanfaatkan untuk membantu guru menyampaikan materi pembelajaran, mendukung kegiatan ibadah dan kajian, hingga menghadirkan pengalaman menonton film serta pertandingan olahraga bersama keluarga.