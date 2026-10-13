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Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini 13 Oktober 2026

Selasa, 13 Oktober 2026 – 13:00 WIB
Daftar Harga Emas dan Perak Hari Ini 13 Oktober 2026 - JPNN.com Jabar
Harga emas hari ini, 13 Oktober 2026, mencapai Rp2.580.435 per gram setelah pajak. Simak daftar lengkap harga emas batangan dan perak. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Selasa, 13 Oktober 2026, tercatat sebesar Rp2.574.000 per gram untuk harga dasar.

Setelah ditambah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harganya menjadi Rp2.580.435 per gram.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui setiap hari pukul 08.30 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

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Selain emas batangan reguler, tersedia pula emas Gift Series, emas batangan Batik Seri III, serta produk dalam seri khusus.

Daftar harga tersebut juga mencakup produk perak murni, Perak Heritage, dan koin perak Gunung Bromo.

Harga produk perak dalam daftar sudah termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen.

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Berikut perincian harga emas dan perak hari ini, Selasa, 13 Oktober 2026, berdasarkan data yang tersedia dari laman logammulia.com.

- 0,5 gram: Rp1.337.000; setelah pajak Rp1.340.343.

Harga emas hari ini, 13 Oktober 2026, mencapai Rp2.580.435 per gram setelah pajak. Simak daftar lengkap harga emas batangan dan perak.
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