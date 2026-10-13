Pemkot Depok Cari Solusi bagi Warga Tanpa BPJS, BTT dan Korpri Jadi Opsi

jabar.jpnn.com, DEPOK - Wali Kota Depok Supian Suri meminta jajarannya segera merumuskan mekanisme bantuan bagi warga yang terkendala kepesertaan BPJS Kesehatan, mulai dari belum terdaftar, kepesertaan tidak aktif, hingga menunggak iuran.

Skema bantuan tersebut di antaranya akan mengkaji pemanfaatan Belanja Tidak Terduga (BTT) dan kepedulian Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

Langkah ini dilakukan untuk mendukung akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan pengobatan, meskipun menghadapi kendala administrasi kepesertaan BPJS Kesehatan.

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Supian Suri mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah berkomitmen memfasilitasi masyarakat yang mengalami kendala kepesertaan agar tetap memperoleh pelayanan di rumah sakit.

Komitmen tersebut juga berkaitan dengan perjanjian kerja sama yang sebelumnya telah ditandatangani Pemkot Depok bersama pimpinan rumah sakit di wilayah Jawa Barat dan DKI Jakarta.

“Kami sudah bertanggung jawab terhadap komitmen memfasilitasi masyarakat yang tidak punya BPJS atau yang sudah kedaluwarsa BPJS-nya atau yang BPJS-nya menunggak untuk dilayani di rumah-rumah sakit se-Jawa Barat, baik swasta maupun negeri, termasuk rumah sakit-rumah sakit yang ada di Jakarta,” ujar Supian.

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Untuk merealisasikan komitmen tersebut, Supian meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok Mangnguluang Mansur bersama Dinas Kesehatan segera menyusun mekanisme pelaksanaan bantuan.

Menurutnya, perumusan mekanisme diperlukan agar dukungan pemerintah dapat disalurkan sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaksanaannya memiliki kejelasan.