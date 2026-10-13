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Prakiraan Cuaca Jabodetabek 13 Oktober 2026: Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Disertai Petir

Selasa, 13 Oktober 2026 – 09:00 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek 13 Oktober 2026: Bogor Berpotensi Diguyur Hujan Disertai Petir - JPNN.com Jabar
Ilustrasi hujan deras disertai petir. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, BOGOR - Wilayah Kota dan Kabupaten Bogor berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang pada Selasa (13/10/2026).

Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi hujan yang disertai kilat atau petir pada sore hingga malam hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Selasa, 13 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB hingga Rabu, 14 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca secara umum diprakirakan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah.

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Meski demikian, hujan berpotensi terjadi secara lokal di sejumlah wilayah Bogor.

Pada pagi hari menjelang siang, hujan ringan diprakirakan turun di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Potensi hujan meningkat pada siang hingga sore hari.

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Hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpeluang terjadi di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

Hujan Berpotensi Disertai Petir pada Sore hingga Malam

Prakiraan cuaca Jabodetabek 13 Oktober 2026: Kota dan Kabupaten Bogor berpotensi hujan hingga disertai petir pada sore dan malam hari
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