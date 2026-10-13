Prakiraan Cuaca Jawa Barat 13 Oktober 2026: Bogor dan Sukabumi Berpotensi Hujan Lebat

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Selasa, 13 Oktober 2026.

Hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi pada siang hingga sore hari.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan, kondisi cuaca di Jawa Barat pada pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan.

Namun, menjelang siang, hujan ringan berpotensi turun di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Sukabumi.

Memasuki siang hingga sore hari, potensi hujan meluas ke sejumlah daerah.

Hujan ringan hingga sedang diprakirakan terjadi secara lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, serta Kabupaten Garut.

Sementara itu, masyarakat di sebagian wilayah Kabupaten Sukabumi perlu mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Peringatan dini cuaca juga dikeluarkan untuk mengantisipasi potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir. Kondisi tersebut berpotensi terjadi secara lokal dengan durasi relatif singkat, terutama pada sore hingga menjelang malam hari.