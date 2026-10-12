Kebakaran TPA Pasirbajing Garut, 270 Ton Sampah per Hari Tak Bisa Dibuang
jabar.jpnn.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat penanganan kebakaran Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Pasirbajing.
Kebakaran tersebut menyebabkan pengangkutan sampah terhenti sehingga sampah menumpuk di sejumlah titik di wilayah perkotaan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, Jujun Juansyah, mengatakan upaya pemadaman terus dilakukan oleh tim gabungan.
Berdasarkan perkembangan terakhir yang disampaikannya, kepulan asap di lokasi mulai berkurang.
“Sampai hari kemarin kita terus melakukan upaya pemadaman dan alhamdulillah sampai jam 5 sore kemarin asapnya sudah mulai turun,” kata Jujun kepada wartawan di Garut, Senin (12/10)
Dia menjelaskan, kebakaran di TPA Pasirbajing telah menimbulkan gangguan asap bagi masyarakat sekitar sejak Kamis (8/10).
Meski intensitas asap mulai menurun, sejumlah titik masih mengeluarkan kepulan asap meskipun tidak terlalu tebal.
Kebakaran tersebut juga berdampak pada pelayanan pengangkutan sampah.
Pemkab Garut menetapkan tanggap darurat kebakaran TPA Pasirbajing. Pemadaman terus dilakukan, sementara sampah menumpuk akibat pengangkutan terhenti.
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