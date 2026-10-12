Pemkab Bekasi Siapkan 13 Bus Trans Wibawa Mukti untuk Rute Baru ke Kompleks Perkantoran

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan 13 unit bus untuk melayani koridor kedua Bus Trans Wibawa Mukti dengan rute Terminal Kalijaya, Cikarang, menuju kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat.

Kepala Bidang Angkutan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Firman Arif Sembada, mengatakan koridor kedua tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2027. Persiapan rute baru dijadwalkan dimulai pada Februari 2027.

“Untuk persiapan rute baru ini, kita akan mulai pada Februari 2027. Sesuai rencana, pembukaan koridor kedua ini ditargetkan sekitar Agustus tahun depan,” kata Firman di Cikarang, Senin (12/10)

Menurut Firman, rencana pembukaan koridor baru tersebut didasarkan pada hasil uji publik yang menghimpun kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Salah satu masukan berasal dari warga yang disampaikan melalui media sosial.

Penambahan koridor juga disertai penyiapan armada baru untuk memenuhi kebutuhan operasional layanan transportasi umum tersebut.

Firman menjelaskan, pengembangan Bus Trans Wibawa Mukti merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mempermudah mobilitas masyarakat, terutama warga yang hendak menuju kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi.

“Dengan adanya rute tersebut, masyarakat diharapkan memiliki alternatif transportasi umum untuk menjangkau kawasan perkantoran pemerintah daerah,” ujarnya.

Selain memperluas jangkauan layanan, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga berupaya mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.