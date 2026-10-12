JPNN.com

JPNN.com Jabar Jabar Terkini Pemkab Bekasi Siapkan 13 Bus Trans Wibawa Mukti untuk Rute Baru ke Kompleks Perkantoran

Pemkab Bekasi Siapkan 13 Bus Trans Wibawa Mukti untuk Rute Baru ke Kompleks Perkantoran

Senin, 12 Oktober 2026 – 19:00 WIB
Pemkab Bekasi Siapkan 13 Bus Trans Wibawa Mukti untuk Rute Baru ke Kompleks Perkantoran - JPNN.com Jabar
Armada Biskita Trans Wibawa Mukti siap mengaspal melayani masyarakat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. (ANTARA/Pradita Kurniawan Syah).

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BEKASI - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menyiapkan 13 unit bus untuk melayani koridor kedua Bus Trans Wibawa Mukti dengan rute Terminal Kalijaya, Cikarang, menuju kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat.

Kepala Bidang Angkutan Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, Firman Arif Sembada, mengatakan koridor kedua tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus 2027. Persiapan rute baru dijadwalkan dimulai pada Februari 2027.

“Untuk persiapan rute baru ini, kita akan mulai pada Februari 2027. Sesuai rencana, pembukaan koridor kedua ini ditargetkan sekitar Agustus tahun depan,” kata Firman di Cikarang, Senin (12/10) 

Baca Juga:

Menurut Firman, rencana pembukaan koridor baru tersebut didasarkan pada hasil uji publik yang menghimpun kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Salah satu masukan berasal dari warga yang disampaikan melalui media sosial.

Penambahan koridor juga disertai penyiapan armada baru untuk memenuhi kebutuhan operasional layanan transportasi umum tersebut.

Firman menjelaskan, pengembangan Bus Trans Wibawa Mukti merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk mempermudah mobilitas masyarakat, terutama warga yang hendak menuju kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Baca Juga:

“Dengan adanya rute tersebut, masyarakat diharapkan memiliki alternatif transportasi umum untuk menjangkau kawasan perkantoran pemerintah daerah,” ujarnya.

Selain memperluas jangkauan layanan, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga berupaya mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Pemkab Bekasi menyiapkan 13 bus Trans Wibawa Mukti untuk koridor kedua rute Terminal Kalijaya menuju kompleks perkantoran Pemkab Bekasi.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   Trans Wibawamukti biskita trans wibawa mukti dishub kabupaten bekasi Terminal Kalijaya Cikarang Aplikasi Si Bestie Koridor 2 Trans Wibawa Mukti pemkab bekasi kabupaten bekasi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU