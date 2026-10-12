Kementerian ESDM Bakal Pasang Jaringan Gas untuk 156 Ribu Rumah Tangga di Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana memasang jaringan gas (jargas) bumi untuk 156.000 rumah tangga di Kota Depok, Jawa Barat.

Rencana program strategis nasional tersebut mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Depok.

Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Depok, Nani Zara, mengatakan program tersebut menjadi langkah besar dalam memperluas pemanfaatan jaringan gas bumi di wilayahnya.

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Menurut dia, jumlah sambungan jargas yang tersedia di Kota Depok saat ini masih terbatas. Berdasarkan data yang disampaikannya, sekitar 10.000 sambungan telah dibangun sejak 2010.

“Ini adalah suatu berkah dan lompatan besar untuk Kota Depok dari 10.000 jadi 156.000 unit rumah tangga akan terpasang jaringan gas bumi,” ujar Nani.

Dia menjelaskan, rencana pemasangan jargas tersebut menyasar rumah tangga di empat kecamatan, yakni Tapos, Sukmajaya, Cimanggis, dan Cilodong.

Nani menilai program jargas penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendukung kebijakan energi pada masa mendatang.

Menurut dia, Wali Kota Depok Supian Suri mendukung pelaksanaan program tersebut dan berkomitmen mendorong percepatan pemasangannya.