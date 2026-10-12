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XLSMART Perkuat Jaringan 5G di Bandung, Siapkan Ekspansi ke 101 Kota

Senin, 12 Oktober 2026 – 14:45 WIB
XLSMART Perkuat Jaringan 5G di Bandung, Siapkan Ekspansi ke 101 Kota - JPNN.com Jabar
GM External Communications & Media Managements XLSMART, Henry Wijayanto; Senior VP Mobile Sales XLSMART area Jabar, Arif Farhan Budiyanto; Senior Vice President Product & GTM Smartfren Astiyanto Tri Mukti Wibowo; Senior Vice President Brand & Marketing Smartfren Edtine Pamilien; dan GM Regional Technology XLSMART area West Java, Ahmad Hamzah, dalam konferensi pers di Kota Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - PT XLSMART Telecom Sejahtera terus menggenjot ekspansi jaringan 5G untuk memperkuat bisnis konektivitas dan mengantisipasi pertumbuhan trafik data di Indonesia.

Bandung menjadi salah satu wilayah prioritas dengan dukungan lebih dari 1.000 BTS 5G dari total lebih dari 3,500 BTS yang telah beroperasi di kota tersebut.

Penguatan infrastruktur ini menjadi bagian dar strategi XLSMART memperluas jangkauan jaringan generasi kelima (5G) sekaligus meningkatkan kualitas layanan internet bagi pelanggan.

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Secara nasional, jaringan 5G telah tersedia di lebih dari 50 kota dan kabupaten, dengan target ekspansi mencapai 88 hingga 101 kota dan kabupaten hingga akhir 2026.

Bandung dinilai memiliki potensi besar seiring tingginya aktivitas ekonomi, pendidikan, pariwisata, perdagangan, hingga industri kreatif. Kondisi tersebut turut mendorong kebutuhan konektivitas berkecepatan tinggi untuk menunjang produktivitas masyarakat dan perkembangan ekonomi digital.

Senior VP Product & GTM SMARTFREN XLSMART Astiyanto Tri Muktiwibowo mengatakan, penguatan jaringan di Bandung dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital yang terus berkembang.

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"Bandung memiliki karakter yang kuat sebagai kota pendidikan, kreativitas, komunitas, dan lifestyle digital. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan berbasis data, kami terus memperkuat jaringan agar pelanggan dapat menikmati konektivitas yang semakin cepat, stabil, dan andal," kata Asiyanto, dalam keterangannya, Senin (12/10).

Dia menjelaskan, pengembangan infrastruktur jaringan juga diiringi upaya menghadirkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Salah satunya melalui layanan SMARTFREN Unlimited 5G.

XLSMART memperkuat jaringan 5G di Bandung dengan lebih dari 1.000 BTS dan menargetkan ekspansi ke 101 kota dan kabupaten hingga akhir 2026.
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TAGS   jaringan internet jaringan 5g xlsmart jaringan 5g xlsmart jaringan 5g bandung

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