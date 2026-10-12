Persib Kecam Keras Aksi Penyerangan 'Kampungan' Jakmania ke Skuad Akademi U18

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Manajemen PT Persib Bandung Bermartabat mengecam keras tindak kekerasan yang dilakukan oknum suporter Persija, Jakmania, terhadap rombongan Persib Elite Pro Academy (EPA) U18 di Rest Area Batang KM 360, Jawa Tengah, Minggu (11/10/2026) malam.

Dalam insiden tersebut, salah seorang ofisial atas nama Pandu Persada mengalami luka-luka setelah diduga dikeroyok oleh oknum suporter tersebut.

Deputy CEO PT PBB Adhitia Putra Herawan mengatakan tindakan tersebut merupakan perbuatan serius yang tidak bisa ditoleransi dan tidak memiliki pembenaran dalam bentuk apa pun.

"Manajemen Persib sangat menyesalkan terjadinya tindakan kekerasan yang turut mengancam keselamatan pemain muda Persib EPA U18. Sebagai atlet yang sedang menjalani proses pembinaan dan mempersiapkan masa depan di dunia sepak bola, mereka berhak mendapatkan perlindungan, rasa aman, dan kesempatan untuk berkembang tanpa ancaman keras," kata Adhitia dalam keterangannya, Senin (12/10).

"Segala bentuk tindakan yang membahayakan keselamatan personel, ofisial, maupun pemain, terlebih para atlet muda, merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan harus ditindaklanjuti secara serius."

Kata Adhitia, insiden penyerangan yang dialami skuad akademi Persib bukan bentuk rivalitas sepak bola.

"Tindakan tersebut merupakan persoalan serius yang harus diproses melalui jalur hukum. Manajemen Persib menegaskan bahwa perbedaan dukungan terhadap klub tidak pernah dapat dijadikan alasan untuk melakukan intimidasi, kekerasan, perusakan, atau pun tindakan yang merugikan orang lain," ujar dia.

Adhitia pun mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas insiden tersebut. Para pelaku yang teridentifikasi harus diproses hukum sesuai undang-undang yang berlaku.