DLHK Depok Minta Pabrik Plastik di Tapos Lakukan Perbaikan Pengelolaan Lingkungan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Depok meminta perusahaan pengolahan plastik di Kecamatan Tapos melakukan sejumlah perbaikan, setelah pemeriksaan dan pengujian kualitas lingkungan menemukan beberapa parameter yang perlu ditindaklanjuti.

Kepala DLHK Kota Depok Reni Siti Nuraeni mengatakan, hasil pemeriksaan menunjukkan adanya sejumlah aspek pengelolaan lingkungan yang perlu mendapat perhatian, terutama sistem pengendalian emisi, pengelolaan air limbah domestik, dan potensi sumber kebauan.

“Dari hasil pemeriksaan, kami menemukan beberapa aspek pengelolaan lingkungan yang harus diperbaiki perusahaan. Salah satunya sistem ventilasi dan pengendalian emisi dari aktivitas produksi agar tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar,” kata Reni.

Dia menjelaskan, sistem sirkulasi udara di area produksi harus dirancang dengan baik.

Jika proses produksi menghasilkan emisi, perusahaan wajib memastikan emisi tersebut dikendalikan dan memenuhi baku mutu yang berlaku sebelum dilepaskan ke lingkungan.

Selain persoalan emisi, hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya indikasi kebauan yang perlu ditindaklanjuti, terutama di area internal perusahaan.

DLHK juga menemukan parameter fecal coli dan nitrat yang dilaporkan melebihi baku mutu pada sampel air yang diuji.

Namun, sumber dan penyebab kondisi tersebut belum dapat dipastikan dan masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.