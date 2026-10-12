Dugaan Pemotongan Honor Dokter RSUD ASA Depok, Supian Suri Minta Inspektorat Bertindak

jabar.jpnn.com, DEPOK - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anugerah Sehat Afiat (ASA) Kota Depok menjadi sorotan setelah muncul dugaan pemotongan honor dokter yang ramai diperbincangkan di media sosial.

Isu tersebut mencuat setelah surat pemanggilan dari Inspektorat Daerah Kota Depok yang ditujukan kepada Direktur RSUD ASA beredar di media sosial.

Menanggapi persoalan tersebut, Wali Kota Depok Supian Suri mengatakan telah meminta Inspektorat Daerah Kota Depok untuk menindaklanjuti dugaan pemotongan honor dokter tersebut.

“Saya sudah minta tolong inspektorat untuk menindaklanjutinya,” kata Supian Suri.

Meski demikian, Supian mengaku belum menerima laporan terperinci mengenai dugaan pemotongan honor dokter di rumah sakit milik Pemerintah Kota Depok tersebut.

“Saya belum dapat laporan detail,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada informasi terperinci mengenai dugaan pemotongan honor tersebut, termasuk mekanisme pemotongan dan pihak-pihak yang terkait.

Dugaan tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut melalui pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kota Depok.