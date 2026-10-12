Harga Emas dan Perak Batangan Hari Ini, 12 Oktober 2026, Cek Info Lengkapnya di Sini!

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Senin, 12 Oktober 2026, tercatat sebesar Rp2.594.000 per gram sebelum pajak.

Setelah ditambah pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen, harga emas batangan ukuran 1 gram menjadi Rp2.600.485.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui setiap hari pukul 08.30 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Selain emas batangan reguler, daftar harga tersebut mencakup emas batangan seri khusus, koin perak, perak murni, dan perak Heritage.

Berikut perincian harga emas batangan per Senin, 12 Oktober 2026, berdasarkan data yang dilansir dari laman logammulia.com.

- 0,5 gram: Rp1.347.000 sebelum pajak dan Rp1.350.368 setelah pajak.

- 1 gram: Rp2.594.000 sebelum pajak dan Rp2.600.485 setelah pajak.

- 2 gram: Rp5.128.000 sebelum pajak dan Rp5.140.820 setelah pajak.