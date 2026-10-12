Buntut Pesta Sabu-sabu di Rutan Depok, 120 Warga Binaan Dipindah ke Nusakambangan

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Kanwil Ditjenpas) Jawa Barat memindahkan 120 warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Depok ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Nusakambangan, Jawa Tengah.

Pemindahan tersebut dilakukan menyusul kasus dugaan pesta narkotika jenis sabu-sabu di dalam rutan yang videonya viral di media sosial.

Kepala Bidang Pembinaan dan Pelayanan Kanwil Ditjenpas Jawa Barat, Ishadi Maja Prayitno, membenarkan pemindahan tersebut.

Ia menyebut langkah itu berkaitan dengan kasus dugaan pesta sabu-sabu yang terjadi di Rutan Depok.

“120 dari Rutan Depok. Iya, betul (berkaitan dengan pesta sabu-sabu),” kata Ishadi.

Menurut Ishadi, mayoritas warga binaan yang dipindahkan merupakan narapidana kasus narkotika.

Pemindahan itu telah mendapatkan persetujuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas).

“Betul, mayoritas warga binaan narkotika. Mungkin ada sekitar 20-an yang pidana umum. Intinya, semua napi narkotika, sesuai arahan Direktorat Jenderal untuk dipindahkan ke Nusakambangan,” ujarnya.