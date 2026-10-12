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Realisasi Pendapatan Karawang Baru 73 Persen, Belanja Daerah 58 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 – 10:00 WIB
Realisasi Pendapatan Karawang Baru 73 Persen, Belanja Daerah 58 Persen - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pendapatan asli daerah. Foto: dok.JPNN.com

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Pemerintah Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mengoptimalkan penyerapan belanja daerah pada triwulan IV 2026 setelah realisasi pendapatan daerah mencapai Rp3,83 triliun atau 73,15 persen dari target tahunan hingga 30 September 2026.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Karawang, Eka Sanatha, mengatakan realisasi pendapatan daerah tersebut mencapai Rp3,83 triliun dari target Rp5,23 triliun.

“Jika dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, capaian realisasi pendapatan daerah pada tahun ini secara umum cukup baik,” kata Eka. 

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Ia menjelaskan, capaian pendapatan daerah tersebut ditopang oleh pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,83 triliun atau 74,24 persen dari target Rp2,47 triliun.

Selain PAD, pendapatan transfer dari pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1,93 triliun atau 72,22 persen dari target Rp2,68 triliun. Sementara itu, pendapatan lain-lain yang sah mencapai Rp58,16 miliar.

Realisasi Belanja Daerah Karawang Baru 58 Persen

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Di sisi belanja, Pemerintah Kabupaten Karawang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp3,22 triliun hingga akhir triwulan III 2026.

Jumlah tersebut setara dengan 58 persen dari total alokasi belanja daerah sebesar Rp5,56 triliun.

Pendapatan Kabupaten Karawang mencapai Rp3,83 triliun hingga September 2026. Pemkab mengoptimalkan penyerapan belanja daerah pada triwulan IV.
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