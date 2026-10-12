Prakiraan Cuaca Jabodetabek 12 Oktober 2026: Bogor Waspada Hujan Petir dan Angin Kencang

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan sekitarnya berpotensi mengalami hujan pada Senin, 12 Oktober 2026.

Hujan diprakirakan turun mulai menjelang siang hingga malam hari, dengan potensi hujan disertai kilat atau petir dan angin kencang di sebagian wilayah Kota dan Kabupaten Bogor.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca Jabodetabek untuk periode Senin, 12 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB hingga Selasa, 13 Oktober 2026 pukul 07.00 WIB, kondisi cuaca pada pagi hari secara umum diprakirakan cerah hingga cerah berawan.

Meski demikian, hujan ringan berpotensi terjadi menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor.

Memasuki siang hingga sore hari, kondisi cuaca di Jabodetabek diprakirakan berawan hingga berawan tebal.

Hujan ringan berpotensi mengguyur sebagian wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kota Depok, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor.

Bogor Waspada Hujan Petir dan Angin Kencang