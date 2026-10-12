Prakiraan Cuaca Jawa Barat 12 Oktober 2026: Bogor dan Sukabumi Waspada Hujan Petir

jabar.jpnn.com, BOGOR - Sejumlah wilayah di Jawa Barat berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang pada Senin, 12 Oktober 2026.

Hujan diprakirakan terjadi mulai menjelang siang hingga malam hari, terutama di wilayah Bogor, Depok, Sukabumi, Cianjur, dan Bandung.

Berdasarkan informasi prakiraan cuaca yang disampaikan, masyarakat di sejumlah daerah di Jawa Barat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca, terutama pada siang hingga sore hari.

Pada pagi hari, pukul 07.00–13.00 WIB, cuaca di Jawa Barat diprakirakan cerah berawan hingga berawan.

Namun, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi menjelang siang di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, serta Kabupaten Bandung Barat.

Memasuki siang hingga sore hari, pukul 13.00–19.00 WIB, potensi hujan ringan hingga sedang diprakirakan meluas ke sejumlah wilayah lainnya.

Daerah yang perlu memperhatikan perkembangan cuaca meliputi Kabupaten Garut serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, selain wilayah Bogor, Depok, Sukabumi, Cianjur, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.

Pada malam hari, pukul 19.00 hingga 01.00 WIB, hujan ringan hingga sedang masih berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kota Depok, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, serta Kabupaten Bandung Barat.