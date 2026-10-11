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Blue Fire Gunung Papandayan Hilang, Jalur Pendakian Kembali Dibuka

Minggu, 11 Oktober 2026 – 19:00 WIB
Blue Fire Gunung Papandayan Hilang, Jalur Pendakian Kembali Dibuka - JPNN.com Jabar
Suasana Taman Wisata Alam Gunung Papandayan di Kabupaten Garut, Jawa Barat. (ANTARA/Feri Purnama)

jabar.jpnn.com, GARUT - Jalur wisata pendakian Gunung Papandayan di Kabupaten Garut, Jawa Barat, kembali dibuka setelah fenomena alam blue fire atau api biru di kawasan kawah dilaporkan menghilang.

Meski demikian, wisatawan tetap diminta waspada dan mematuhi ketentuan keselamatan selama beraktivitas di kawasan tersebut.

Kepala Seksi Konservasi Wilayah V Garut Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat, Vitriana Yulalita, mengatakan kegiatan wisata telah kembali diizinkan dengan pengawasan petugas dan pengelola.

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“Blue fire sudah hilang, kegiatan wisata sudah dibuka kembali dengan pemantauan. Wisatawan diharapkan hanya melintas, tidak berhenti lama di area kawah,” kata Vitriana di Garut, Minggu (11/10). 

Ia menjelaskan, fenomena blue fire terpantau muncul di kawasan kawah Gunung Papandayan pada 24 September 2026.

Menyikapi kemunculan fenomena tersebut, pihak berwenang memberlakukan pembatasan agar wisatawan tidak melintasi atau mendekati kawasan kawah.

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BBKSDA Jawa Barat bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) serta PT AIL selaku pengelola Taman Wisata Alam (TWA) Gunung Papandayan kemudian melakukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan fenomena tersebut sekaligus memastikan keamanan pengunjung.

Berdasarkan hasil pemantauan, jalur wisata kembali dibuka pada 29 September 2026.

Jalur pendakian Gunung Papandayan di Garut kembali dibuka setelah fenomena blue fire hilang. Wisatawan diminta waspada dan mematuhi aturan keselamatan
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