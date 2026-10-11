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Telkom University DO Mahasiswa Pelaku Perundungan di Asrama, 1 Orang Kena Sanksi Berat

Minggu, 11 Oktober 2026 – 17:00 WIB
Telkom University DO Mahasiswa Pelaku Perundungan di Asrama, 1 Orang Kena Sanksi Berat - JPNN.com Jabar
Konferensi pers daring perkembangan kasus perundungan di Telkom University, Minggu (11/10). Foto: tangkapan layar Zoom

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Telkom University resmi mengeluarkan seorang mahasiswa perundung terhadap rekannya di asrama putra pada Jumat (9/10/2026) malam.

Sanksi berat berupa drop out (DO) ini diberikan setelah dilakukan proses investigasi dan keterangan langsung dari pelaku.

Sedangkan satu pelaku lainnya dijatuhi sanksi sedang, dan dua lainnya masih dalam tahap pemeriksaan mendalam.

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Namun begitu, pihak kampus tidak memerinci peran dari pelaku yang dikenakan sanksi berat.

Korban dan pelaku diketahui merupakan mahasiswa semester pertama Fakultas Rekayasa Industri.

Rektor Telkom University Suyanto mengaku prihatin dan meminta maaf kepada korban dan keluarga, serta mahasiswa dan pihak eksternal atas kasus dugaan perundungan yang terjad di kampus.

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Ia menegaskan bahwa kekerasan dan perundungan merupakan tindakan berbahaya dan tidak bisa dibenarkan.

"Saya selaku rektor menyampaikan keprihatinan dan permintaan maaf kepada korban dan keluarga, mahasiwa internal dan eksternal," kata Suyanto dalam sesi konferensi pers daring, Minggu (11/10).

Telkom University Bandung resmi mengeluarkan satu mahasiswa pelaku perundungan di asrama putra.
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TAGS   telkom university bandung bullying mahasiswa telkom aksi bullying mahasiswa perundungan di telkom university drop out mahasiswa

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