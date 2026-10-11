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Gempa M 5,7 Guncang Laut Selatan Sukabumi, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami

Minggu, 11 Oktober 2026 – 12:00 WIB
Gempa M 5,7 Guncang Laut Selatan Sukabumi, BMKG Pastikan Tidak Berpotensi Tsunami - JPNN.com Jabar
Ilustrasi gempa bumi. Ilustrator: Sultan Amanda/JPNN.com

jabar.jpnn.com, SUKABUMI - Gempa bumi tektonik bermagnitudo 5,7 mengguncang wilayah Laut Selatan Sukabumi, Jawa Barat, pada Minggu (11/10/2026) pukul 10.30.19 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. 

Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Dr. Wijayanto menjelaskan berdasarkan hasil analisis terbaru BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 8,87 derajat Lintang Selatan dan 106,41 derajat Bujur Timur.

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"Episenter gempa terletak di laut, sekitar 209 kilometer barat daya Kabupaten Sukabumi, dengan kedalaman 10 kilometer," kata Wijayanto dalam keterangan resminya. 

BMKG menjelaskan, gempa tersebut tergolong gempa bumi dangkal yang dipicu oleh aktivitas subduksi Lempeng Indo-Australia.

Berdasarkan analisis mekanisme sumber, gempa memiliki mekanisme pergerakan geser naik atau oblique thrust.

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Berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan atau shakemap, gempa bumi tersebut dirasakan dengan intensitas III MMI di sejumlah wilayah, yakni Surade, Cibitung, dan Tegalbuleud, Kabupaten Sukabumi.

Pada skala III MMI, getaran dirasakan nyata di dalam rumah. Sensasinya menyerupai getaran yang ditimbulkan oleh truk yang sedang melintas.

Gempa 5,7 magnitudo mengguncang laut selatan Sukabumi pada 11 Oktober 2026. BMKG menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami.
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