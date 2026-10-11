Daftar Harga Emas dan Perak 11 Oktober 2026, Mulai 0,5 Gram hingga 1 Kilogram

jabar.jpnn.com, BOGOR - Harga emas batangan pada Minggu, 11 Oktober 2026, tercatat sebesar Rp2.592.000 per gram untuk harga dasar.

Sementara itu, harga emas setelah ditambahkan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,25 persen mencapai Rp2.598.480 per gram.

Berdasarkan daftar harga yang diperbarui setiap hari pukul 08.30 WIB, harga emas batangan tersedia dalam berbagai pilihan berat, mulai dari 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram.

Selain emas batangan reguler, daftar harga tersebut mencakup emas Gift Series, emas batangan Batik Seri III, emas batangan Karapan Sapi, serta sejumlah produk perak murni dan perak koleksi.

Informasi harga ini dapat menjadi referensi bagi masyarakat yang ingin memantau harga logam mulia. Namun, calon pembeli tetap perlu memastikan ketersediaan produk dan harga terbaru melalui kanal penjualan resmi karena harga dapat berubah sewaktu-waktu.

Daftar harga emas dan perak batangan 11 Oktober 2026, seperti dilansir dari laman logammulia.com.

- 0,5 gram: Rp1.346.000; setelah pajak Rp1.349.365.

- 1 gram: Rp2.592.000; setelah pajak Rp2.598.480.